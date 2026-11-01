Mann (57) fiel nach Sturz von Carport auf Gesäß

Böser Arbeitsunfall am Samstagvormittag in Imst! Ein Einheimischer (57) wollte einen Holzbalken eines Carports streichen, als plötzlich die Leiter umkippte und er in die Tiefe stürzte. Er verletzte sich dabei erheblich.
Der 57-jährige Einheimische aus Imst war gegen 10 Uhr damit beschäftigt, einen Holzbalken am Dachstuhl eines neu errichteten Carports zu streichen. Um auf das Dach zu gelangen, stieg er auf eine A-Leiter.
Als er sich in etwa in einer Höhe von zwei Metern befand, kippte die Leiter um und der Mann stürzte zu Boden. Dabei schlug er mit dem Gesäß am Boden auf. Er zog sich dabei erhebliche Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde er ins Krankenhaus Zams gebracht.
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