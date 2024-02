RB Salzburg gegen Austria Lustenau LIVE ab 17 Uhr

Erst einen Treffer haben die Vorarlberger in dieser Saison vor der Pause erzielt und 18 erhalten - jeweils Liga-Höchstwerte. Alle ihre sechs bisherigen Saisonpunkte haben sie auswärts geholt. Nur an einem sehr guten Tag, so Heraf, könne in Salzburg etwas dazukommen. „Von der Warte können wir relativ entspannt rangehen“, meinte der frühere ÖFB-Internationale. Fünf Zähler fehlen im Kampf um den Klassenerhalt auf die WSG Tirol. Mitte März wartet aber noch die Punkteteilung.