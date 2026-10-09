Österreicherin ist die neue Königin von New York

Was für eine Geschichte! Im April 2025 bekam Annemarie Wilhelm die Diagnose Lymphdrüsenkrebs. Jetzt ist sie wieder gesund und krönte sich zur Königin von New York. Als zweite Österreicherin nach Andrea Mayr gewann die Läuferin von „HSV Jugend und Multisport“ aus Wiener Neustadt den Treppenlauf auf das Empire State Building.
89 Stockwerke, 320 Höhenmeter, 1576 Stufen – diese Herausforderung meisterte Annemarie Wilhelm in 13:32 Minuten. Der Modus mit Massenstart war für sie ungewohnt. Aber sie gab gleich Vollgas, schlüpfte als Erste ins Stiegenhaus des Empire State Building und gab die Führung nicht mehr her.
Coole Socken
Auf dem Weg an die Spitze des Wolkenkratzers überholte sie auch mehrere Männer, die zwei Minuten vor dem Elitefeld der Frauen gestartet waren. Das gab ihr noch einmal einen Push, zeigte ihr, dass sie richtig gut unterwegs war. Ganz stark waren auch ihre coolen rot-weiß-roten Socken, die sie von ihrem Freund Daniel Weißenböck, der ebenfalls Treppenläufer ist, zum Geburtstag geschenkt bekommen hatte.
„Bewegung hat während Therapie sehr geholfen“
Ihr bisher größter sportlicher Erfolg ist auch noch aus anderem Grund mehr als bemerkenswert. Im April 2025 traf sie die Diagnose Lymphdrüsenkrebs hart. Aber sie gab nicht auf. In einem Interview mit towerrunning-austria.at sagte sie: „Mit der Diagnose kamen unzählige Gedanken. Für mich war jedoch von Anfang an klar: Ich werde das Durchstehen. Dabei hat mir Bewegung, wenn auch in reduzierter Form, während der Therapie sehr geholfen und mir Kraft wie auch Zuversicht gegeben.“
„Jeder von uns sollte mehr an sich glauben“
Weiters betonte Wilhelm, die Freunde „Marie“ nennen: „Durch diese Phase ist mir bewusst geworden, dass ich zu deutlich mehr fähig bin, als ich mir selbst lange zugetraut habe. Jeder von uns sollte mehr an sich glauben. Heute hat jeder Wettkampf einen besonderen Stellenwert für mich. Allein die Tatsache, wieder an der Startlinie stehen zu dürfen, ist nicht selbstverständlich.“
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