Österreicherin ist die neue Königin von New York

„Bewegung hat während Therapie sehr geholfen“

Ihr bisher größter sportlicher Erfolg ist auch noch aus anderem Grund mehr als bemerkenswert. Im April 2025 traf sie die Diagnose Lymphdrüsenkrebs hart. Aber sie gab nicht auf. In einem Interview mit towerrunning-austria.at sagte sie: „Mit der Diagnose kamen unzählige Gedanken. Für mich war jedoch von Anfang an klar: Ich werde das Durchstehen. Dabei hat mir Bewegung, wenn auch in reduzierter Form, während der Therapie sehr geholfen und mir Kraft wie auch Zuversicht gegeben.“