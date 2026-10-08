Spionage-Affäre: Jetzt ist das Trainer-Urteil da!

Regeln nicht gekannt

Nach Ansicht der Kommission hatte Eckert seine Mitarbeiter beauftragt, Trainingseinheiten von Gegnern zu beobachten, was der Trainer auch selbst eingeräumt habe. Nach den Regularien der EFL ist das allerdings verboten. Vor dem Spiel gegen den FC Middlesbrough war ein Southampton-Mitarbeiter erwischt worden, wie er heimlich eine Trainingseinheit filmte. Zudem soll bei Oxford und Ipswich spioniert worden sein.