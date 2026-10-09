Das Grgic-Comeback: Der Wunschtermin hält nicht!

Die Bundesliga-Pause ist vorbei, Samstag (19.30) geht es für Sturm mit dem Match bei der Austria weiter. Personell pfeift die Mannschaft von Fabio Ingolitsch aus dem letzten Loch, gab es die nächste Hiobsbotschaft. Verstärkung gibt es für den Trainer noch keine, auch das lang ersehnte Comeback von Leon Grgic ist noch kein Thema.