ÖFB-Team? Veratschnig könnte Hinti & Burgi folgen

Seitdem hatte es aus Kärntner Sicht nur Niki Veratschnig einmal im November 2024 auf Abruf in das Großaufgebot von Teamchef Ralf Rangnick geschafft. Jetzt aber könnte der 22-jährige Feldkirchner – wie man aus Mainz vernimmt – erstmals überhaupt im fixen Kader stehen. Die Zeichen, dass der pfeilschnelle Außenspieler von Bundesligist Mainz nächste Woche bei der Bekanntgabe dabei ist, sind richtig gut! Es würden also die WM-Qualifikationsspiele gegen Rumänien (7. Juni/Wien) und in San Marino (10. Juni) warten!