Choreos wie in Bundesliga: Ein Unterhaus-FANomen

Während arrivierte Klubs wie Pregarten und St. Martin im Tabellenkeller der OÖ-Liga festsitzen, überrascht mit Andorf ein Aufsteiger sportlich und mit seinen Fans – die sorgen nämlich teils für Stimmung wie in der Bundesliga.
Was für ein Feuerwerk – und das traf beim 3:3 der SPG Illumina Andorf/S. bei der Union Raiffeisen Mondsee nicht nur auf das Spiel zu. Zumal die mitgereisten Fans sogar mit Bengalen und mit Raketen den Himmel erleuchteten. „Das war Werbung für die Liga – ein hochklassiges und unglaubliches Spiel“, sagt mit Gerald Berger der Sektionsleiter des , dessen Klub aus Aufsteiger wahrlich überrascht.
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