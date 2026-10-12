Choreos wie in Bundesliga: Ein Unterhaus-FANomen

Was für ein Feuerwerk – und das traf beim 3:3 der SPG Illumina Andorf/S. bei der Union Raiffeisen Mondsee nicht nur auf das Spiel zu. Zumal die mitgereisten Fans sogar mit Bengalen und mit Raketen den Himmel erleuchteten. „Das war Werbung für die Liga – ein hochklassiges und unglaubliches Spiel“, sagt mit Gerald Berger der Sektionsleiter des , dessen Klub aus Aufsteiger wahrlich überrascht.