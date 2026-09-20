Junger Biker (14) bei Trainingsfahrt verletzt

Mit schweren Verletzungen endete eine Trainingsfahrt für einen 14-jährigen Einheimischen am Samstagvormittag in Rietz (Tiroler Bezirk Imst). Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen.
Der 14-Jährige war gegen 10.45 Uhr in Rietz mit seinem Motorrad bei einer Trainingsfahrt auf einer gesperrten Strecke bei einem Sprung zu Sturz gekommen.
Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung wurde er vom Rettungshubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen.
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