Mann stürzte von Leiter und verletzte sich schwer

Mit schweren Verletzungen endete ein Arbeitsunfall am Dienstag in Kufstein. Ein Mann (50) rutschte von der Leiter und stürzte rund drei Meter in die Tiefe.
Der 50-jährige Einheimische war gegen 12.48 Uhr mit Arbeiten auf einer Baustelle bei einem Haus in Kufstein beschäftigt. Wie erst jetzt bekannt wurde, stürzte er dabei bei Vorbereitungsarbeiten von einer Metallleiter.
Er rutschte ab und stützte aus rund drei Metern zu Boden. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung wurde er von der Rettung ins Bezirkskrankenhaus nach Kufstein gebracht.
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