Wie es mit dem Postsportplatz nun weitergehen soll

Seit über einem halben Jahr ringt eine Initiative um den Fortbestand des altehrwürdigen Postsportplatzes in Hernals. Nun haben der Grundeigentümer, die Post, und die Stadt die Rahmenbedingungen vorgelegt. Für den ansässigen Verein ist die Zukunft weiter ungewiss.
Die bisherige Sportanlage werde im bisherigen Umfang erhalten bleiben, verspricht die Post in einem Papier, das die Eckpunkte für die künftigen Planungen festhält. Die Anlage solle aber modernisiert und eine neue Mehrzweckhalle errichtet werden. Umkleiden sowie Lagerflächen werden saniert, wird versichert.
Auch Schul- und Vereinssport sollen weiterhin einen dauerhaften Bestand haben. Eine Bebauung der bisherigen Anlage sei, wie seit Monaten befürchtet, nicht vorgesehen. Die Neugestaltung konzentriere sich auf den Rand des Areals und die bereits versiegelten Flächen.
Dort plant die Post etwa neuen Wohnraum, angedacht seien aber auch ein Supermarkt, ein Kindergarten, Gastronomieangebote oder eine Gesundheitseinrichtung, heißt es.
Mehr statt weniger Grün
Genrell soll das rund 15 Hektar große Areal für alle Menschen geöffnet werden. Bisher sei es nur für Vereinsmitglieder zugänglich gewesen. So soll es auch öffentliche Wege durch das Gebiet geben. Zudem werden rund 6000 Quadratmeter entsiegelt und begrünt.
Am 6. Oktober wird es eine Infoveranstaltung geben, ab dann wird es auch einen Beteiligungsprozess geben, bei dem Bürger Ideen einbringen können
Weiter zittern muss indes der bisherige Pächter des Platzes, der Post SV. Aktuell läuft nämlich die Neuausschreibung für den Sportbetrieb. Es könnte als sein, dass künftig ein anderer Verein die Anlage bespielen wird. Außerdem sieht die Ausschreibung neue Kostenlasten vor, die den Verein vor wirtschaftliche Schwierigkeiten stellt.
Die Initiative „Rettet den Post SV“ kämpt schon seit Monaten um den Verbleib des Vereins und des Areals in seiner aktuellen Größe. Über 26.000 Unterschriften wurden via einer Petition bisher gesammelt. Für die 5000 Mitglieder des Post SV gibt es nun zumindest ein leichtes Aufatmen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.