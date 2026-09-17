Wie es mit dem Postsportplatz nun weitergehen soll

Weiter zittern muss indes der bisherige Pächter des Platzes, der Post SV. Aktuell läuft nämlich die Neuausschreibung für den Sportbetrieb. Es könnte als sein, dass künftig ein anderer Verein die Anlage bespielen wird. Außerdem sieht die Ausschreibung neue Kostenlasten vor, die den Verein vor wirtschaftliche Schwierigkeiten stellt.