Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Leitbild vorgestellt

Wie es mit dem Postsportplatz nun weitergehen soll

Sport
17.09.2026 12:00
Die Anlage ist schon etwas in die Jahre gekommen
Die Anlage ist schon etwas in die Jahre gekommen(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von Wien Krone
Von Wien Krone

Seit über einem halben Jahr ringt eine Initiative um den Fortbestand des altehrwürdigen Postsportplatzes in Hernals. Nun haben der Grundeigentümer, die Post, und die Stadt die Rahmenbedingungen vorgelegt. Für den ansässigen Verein ist die Zukunft weiter ungewiss.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die bisherige Sportanlage werde im bisherigen Umfang erhalten bleiben, verspricht die Post in einem Papier, das die Eckpunkte für die künftigen Planungen festhält. Die Anlage solle aber modernisiert und eine neue Mehrzweckhalle errichtet werden. Umkleiden sowie Lagerflächen werden saniert, wird versichert.

Auch Schul- und Vereinssport sollen weiterhin einen dauerhaften Bestand haben. Eine Bebauung der bisherigen Anlage sei, wie seit Monaten befürchtet, nicht vorgesehen. Die Neugestaltung konzentriere sich auf den Rand des Areals und die bereits versiegelten Flächen.

Dort plant die Post etwa neuen Wohnraum, angedacht seien aber auch ein Supermarkt, ein Kindergarten, Gastronomieangebote oder eine Gesundheitseinrichtung, heißt es. 

Lesen Sie auch:
Über dem Post SV hängt ein dunkler Schatten
Weiter Ungewissheit
Nur „leichtes Aufatmen“ im Match um Postsportplatz
12.06.2026
Bürgerprotest
Anrainer gegen Wohnprojekt auf Postsportplatz
13.12.2019

Mehr statt weniger Grün
Genrell soll das rund 15 Hektar große Areal für alle Menschen geöffnet werden. Bisher sei es nur für Vereinsmitglieder zugänglich gewesen. So soll es auch öffentliche Wege durch das Gebiet geben. Zudem werden rund 6000 Quadratmeter entsiegelt und begrünt.

Am 6. Oktober wird es eine Infoveranstaltung geben, ab dann wird es auch einen Beteiligungsprozess geben, bei dem Bürger Ideen einbringen können 

Weiter zittern muss indes der bisherige Pächter des Platzes, der Post SV. Aktuell läuft nämlich die Neuausschreibung für den Sportbetrieb. Es könnte als sein, dass künftig ein anderer Verein die Anlage bespielen wird. Außerdem sieht die Ausschreibung neue Kostenlasten vor, die den Verein vor wirtschaftliche Schwierigkeiten stellt. 

Die Initiative „Rettet den Post SV“ kämpt schon seit Monaten um den Verbleib des Vereins und des Areals in seiner aktuellen Größe. Über 26.000 Unterschriften wurden via einer Petition bisher gesammelt. Für die 5000 Mitglieder des Post SV gibt es nun zumindest ein leichtes Aufatmen. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport
17.09.2026 12:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Geständnis: TV-Star soll Kind missbraucht haben
352.262 mal gelesen
Günther Paal
Gericht
Missbrauch: „Gunkl“ zahlte 150.000 € Schweigegeld
107.161 mal gelesen
Günther Paal wird wegen mutmaßlichen Kindesmissbrauchs angeklagt. Eine Frau und deren Mutter ...
Österreich
Ihm Kind „verkauft“, dann erpresst: Arge Details
92.061 mal gelesen
In einer Selbstanzeige und einem Video gestand Kabarettist Günther Paal sexuelle  Handlungen an ...
Österreich
Geständnis: TV-Star soll Kind missbraucht haben
1746 mal kommentiert
Günther Paal
Gericht
Missbrauch: „Gunkl“ zahlte 150.000 € Schweigegeld
1161 mal kommentiert
Günther Paal wird wegen mutmaßlichen Kindesmissbrauchs angeklagt. Eine Frau und deren Mutter ...
Wirtschaft
Diesel in Österreich so teuer wie noch nie!
1120 mal kommentiert
Der Dieselpreis ist im September auf ein Allzeithoch gestiegen.
Mehr Sport
Leitbild vorgestellt
Wie es mit dem Postsportplatz nun weitergehen soll
Sport Tv Logo
Sportchef Katzer
Rapid im Hoch! „Auch das zeigt: Unser Weg stimmt“
„Neues Teammitglied“
Moderatorin Budinsky und Kicker Haas werden Eltern
Sport Tv Logo
Neue „Krone“-Serie
„Irgendwann wird so ein Klub zur Lebensaufgabe“
Wiener Stadtliga
TWL und Red Star top! Simmering weiter punktlos

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf