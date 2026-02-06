Skisprung-Ass: „War großer Wunsch meines Vaters“

Er wolle jetzt „den Rest meiner Karriere für meinen Vater springen“, kündigte der 30-Jährige an. Beim Springen in Willingen, am vergangenen Wochenende, sendete der Norweger seinem Vater noch eine besondere Botschaft. Auf seinen Handschuhen war „Danke Papa“, geschrieben. Diese zeigte er schließlich in die Kamera. „Ich bin froh, dass ich meinem Vater vor seinem Tod noch einen letzten Gruß schicken konnte. Ich weiß, er hat sich sehr darüber gefreut“, so Forfang.