Beerdigung verschoben

Skisprung-Ass: „War großer Wunsch meines Vaters“

Olympia
06.02.2026 06:12
„Ich werde jetzt für den Rest meiner Karriere für meinen Vater springen“, erklärt Johann Andre ...
„Ich werde jetzt für den Rest meiner Karriere für meinen Vater springen“, erklärt Johann Andre Forfang(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

„Ich werde jetzt für den Rest meiner Karriere für meinen Vater springen“, erklärt Johann Andre Forfang und bestätigt damit auch, dass er trotz des schweren Verlustes vor wenigen Tagen an den Olympischen Spielen teilnehmen wird. Die Familie hat die Beerdigung extra auf einen Tag nach den Winterspielen verlegt. 

„Es war der große Wunsch meines Vaters, dass ich dorthin reise und das vollende, was unser gemeinsames Projekt ist“, erklärte Forfang gegenüber dem norwegischen Sender „NRK“. Hinter dem Skisprung-Ass liegen schwere Tage.

Vater Hugo ist vor knapp einer Woche verstorben. „Letzte Nacht ist Papa nach einem tapferen Kampf gegen den Krebs, der etwas über ein Jahr dauerte, friedlich eingeschlafen“, ließ Forfang am Sonntag auf Instagram wissen und bedankte sich: „Mein Vater war mein Held und mein moralischer Kompass.“

Ein besonderer Gruß in Willingen
Trotz der emotionalen Belastung will Forfang die Winterspiele in Angriff nehmen und damit den gemeinsamen Traum von Vater und Sohn erfüllen. Dafür hat die Familie auch extra die Beerdigung auf einen Termin nach den Olympischen Spielen verlegt. „Ich bin erleichtert, dass ich nicht zwischen Olympia und der Beerdigung wählen muss“, so Forfang.

Er wolle jetzt „den Rest meiner Karriere für meinen Vater springen“, kündigte der 30-Jährige an. Beim Springen in Willingen, am vergangenen Wochenende, sendete der Norweger seinem Vater noch eine besondere Botschaft. Auf seinen Handschuhen war „Danke Papa“, geschrieben. Diese zeigte er schließlich in die Kamera. „Ich bin froh, dass ich meinem Vater vor seinem Tod noch einen letzten Gruß schicken konnte. Ich weiß, er hat sich sehr darüber gefreut“, so Forfang.

