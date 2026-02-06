Skisprung-Ass: „War großer Wunsch meines Vaters“

„Ich werde jetzt für den Rest meiner Karriere für meinen Vater springen“, erklärt Johann Andre Forfang und bestätigt damit auch, dass er trotz des schweren Verlustes vor wenigen Tagen an den Olympischen Spielen teilnehmen wird. Die Familie hat die Beerdigung extra auf einen Tag nach den Winterspielen verlegt.
„Es war der große Wunsch meines Vaters, dass ich dorthin reise und das vollende, was unser gemeinsames Projekt ist“, erklärte Forfang gegenüber dem norwegischen Sender „NRK“. Hinter dem Skisprung-Ass liegen schwere Tage.
Vater Hugo ist vor knapp einer Woche verstorben. „Letzte Nacht ist Papa nach einem tapferen Kampf gegen den Krebs, der etwas über ein Jahr dauerte, friedlich eingeschlafen“, ließ Forfang am Sonntag auf Instagram wissen und bedankte sich: „Mein Vater war mein Held und mein moralischer Kompass.“
Ein besonderer Gruß in Willingen
Trotz der emotionalen Belastung will Forfang die Winterspiele in Angriff nehmen und damit den gemeinsamen Traum von Vater und Sohn erfüllen. Dafür hat die Familie auch extra die Beerdigung auf einen Termin nach den Olympischen Spielen verlegt. „Ich bin erleichtert, dass ich nicht zwischen Olympia und der Beerdigung wählen muss“, so Forfang.
Er wolle jetzt „den Rest meiner Karriere für meinen Vater springen“, kündigte der 30-Jährige an. Beim Springen in Willingen, am vergangenen Wochenende, sendete der Norweger seinem Vater noch eine besondere Botschaft. Auf seinen Handschuhen war „Danke Papa“, geschrieben. Diese zeigte er schließlich in die Kamera. „Ich bin froh, dass ich meinem Vater vor seinem Tod noch einen letzten Gruß schicken konnte. Ich weiß, er hat sich sehr darüber gefreut“, so Forfang.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.