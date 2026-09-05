Mann (62) wurde in Wiese von Kreuzotter gebissen

Der 62-Jährige aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag war gegen 14 Uhr auf seinem Hof unterwegs. Er wollte auf einer Wiese nach einem Gegenstand greifen, als ihn plötzlich eine Schlange in die Hand biss. So schildert es die steirische Polizei. Nach den Angaben des Mannes dürfte es sich wohl um eine giftige Kreuzotter gehandelt haben. Sie verzog sich unmittelbar nach dem Biss wieder in die Natur.