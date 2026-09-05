Wenn Seilbahnmasten zu Leinwänden werden

Kunst transformiert Räume und Gedanken. Manchmal geschieht das in Museen und Galerien – manchmal dort, wo Technik, Natur und menschlicher Pioniergeist aufeinandertreffen: inmitten der hochalpinen Landschaft des Pitz- und Kaunertals. Für Hannah Philomena Scheiber wird die alpine Infrastruktur zur Leinwand. An den Stützen der Wildspitzbahn am Pitztaler Gletscher, Österreichs höchster Seilbahn, und der Karlesjochbahn am 3-Länder-Eck am Kaunertaler Gletscher entstehen monumentale Arbeiten unter außergewöhnlichen Bedingungen unter monatelanger Arbeit. Nicht im Atelier, sondern am Seil – hoch über dem Boden, im freien Abseilen, direkt auf der Architektur der Berge. Aus funktionalen Bauwerken werden visuelle Landmarks, die Kunst in den öffentlichen Raum tragen. Entstanden ist die Projektidee übrigens während ihrer Residency 2016 in New York – und nun Realität wurde.