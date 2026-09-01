Siegte in Kitz und Wengen: Ski-Legende gestorben!

Der alpine Ski-Zirkus und darüber hinaus die Wintersport-Welt tragen Trauer – denn mit Walter Tresch ist einer der herausragenden „Brettl-Artisten“ der 1970er-Jahre gestorben! Der Schweizer, der im Laufe seiner Karriere 14-mal aufs Podium gefahren war und gar 4-mal als Rennsieger triumphiert hatte, starb im Alter von 78 Jahren ...