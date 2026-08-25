Neuer Firmenkindergarten soll Fachkräfte anlocken

„In Linz können wir den Bedarf an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schon seit Jahren nicht mehr nur mit Fachkräften aus der Region decken“, sagt Sok-Kheng Taing, Mitgründerin der Softwarefirma Dynatrace. Um Talente aus aller Welt anzulocken, hat das Unternehmen in Linz nun einen zweisprachigen Betriebskindergarten samt Krabbelstube für insgesamt 90 Kinder eröffnet. Zwölf bilinguale Pädagogen betreuen die Kinder, betrieben wird das Angebot vom Familienbund Oberösterreich.