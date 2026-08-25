Neuer Firmenkindergarten soll Fachkräfte anlocken

Die Softwarefirma Dynatrace hat in Linz einen zweisprachigen Betriebskindergarten samt Krabbelstube eröffnet. Dahinter steckt eine klare Strategie: Als Arbeitgeber attraktiver werden – sowohl für bestehende, als auch für neue Beschäftigte.
„In Linz können wir den Bedarf an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schon seit Jahren nicht mehr nur mit Fachkräften aus der Region decken“, sagt Sok-Kheng Taing, Mitgründerin der Softwarefirma Dynatrace. Um Talente aus aller Welt anzulocken, hat das Unternehmen in Linz nun einen zweisprachigen Betriebskindergarten samt Krabbelstube für insgesamt 90 Kinder eröffnet. Zwölf bilinguale Pädagogen betreuen die Kinder, betrieben wird das Angebot vom Familienbund Oberösterreich.
Das firmeninterne Betreuungsangebot bei Dynatrace soll nicht nur internationale Fachkräfte anziehen, sondern auch bestehenden Beschäftigten den Wiedereinstieg nach der Elternzeit erleichtern.
Zusätzliche Betreuungsangebote im Sommer
Auch andere Unternehmen bauen ihre Kinderbetreuungsangebote aus, um sich als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren. Sanitär- und Heizungsgroßhändler Holter aus Wels etwa bietet im August Ferienbetreuung für Vier- bis Zehnjährige an. Und auch der Marchtrenker Logistikspezialist TGW hat in den Schulferien eine betriebliche Kinderbetreuung – 77 Sprösslinge nehmen das Angebot heuer in Anspruch.
Die Schließzeiten der öffentlichen Betreuungseinrichtungen stellen im Sommer viele berufstätige Eltern vor eine Herausforderung. Durch unternehmensinterne Angebote kompensieren viele Firmen diese Lücke während der schulfreien Zeit.
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