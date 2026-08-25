Steirer-Tourismus: Mit Rückenwind Richtung Herbst

Motiviert von der bisherigen Sommer-Bilanz blocken die steirischen Touristiker optimistisch auf das weitere Jahr.
Eine junge Frau sitzt versonnen auf der ansprechenden Terrasse einer steirischen Almhütte, schaut voller Gusto auf den Teller Pommes vor sich, greift dann verstohlen in ihre Jacke – um Kernöl rauszuholen. Das sie statt Ketchup nimmt.
Dieser Clip, der vom schönen Ambiente über das Kernöl bis zur Fähigkeit, uns selbst ein bisschen über uns lustig zu machen, alles beinhaltet, macht gerade die Runde und ist vor allem bei der wichtigen Zielgruppe der Jungen beliebt.
Auch auch sonst läuft es im steirischer Tourismus. Der Juli war so gut, dass nur jener zu Coronazeiten 2022 besser war. Von Mai bis Juli gab es mit 1,4 Millionen Ankünften um 4,5% mehr als im Vorjahr. Der Ausblick auf den August stimmt, wie berichtet, zuversichtlich, dass die Rekordzahlen aus dem Vorjahr zumindest gehalten werden können. Mitentscheidend ist, wie die bayrischen Gäste bilanzieren, die erst seit Anfang August Sommerferien haben. Der internationale Markt läuft insgesamt gut, es zeigt sich, dass das steirische Angebot (Wasser, Berg) auch bei Hitze funktioniert.
Der Gast schaut auf den Euro
Abzuwarten ist, was unter dem Strich übrig bleibt. Denn aus allen Regionen hört man immer wieder, dass der Zulauf zwar richtig gut sei, der Gast aber heuer sehr auf das Geld und seine Ausgaben achtet.
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