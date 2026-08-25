Steirer-Tourismus: Mit Rückenwind Richtung Herbst

Auch auch sonst läuft es im steirischer Tourismus. Der Juli war so gut, dass nur jener zu Coronazeiten 2022 besser war. Von Mai bis Juli gab es mit 1,4 Millionen Ankünften um 4,5% mehr als im Vorjahr. Der Ausblick auf den August stimmt, wie berichtet, zuversichtlich, dass die Rekordzahlen aus dem Vorjahr zumindest gehalten werden können. Mitentscheidend ist, wie die bayrischen Gäste bilanzieren, die erst seit Anfang August Sommerferien haben. Der internationale Markt läuft insgesamt gut, es zeigt sich, dass das steirische Angebot (Wasser, Berg) auch bei Hitze funktioniert.