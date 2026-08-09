Alko-Lenker baute Unfall: 18-Jähriger verletzt

Am Samstagabend wurde ein Motorradfahrer in Graz schwer verletzt, nachdem er frontal gegen ein Auto gekracht war. Der Pkw-Lenker war stark alkoholisiert.
Der 18-Jährige aus Graz-Umgebung fuhr kurz vor 18 Uhr mit seinem Motorrad auf der Autaler Straße im Grazer Bezirk St. Peter. Zur selben Zeit war ein 61-jähriger Grazer mit seinem Pkw in die entgegengesetzte Fahrtrichtung unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 9 bog der Pkw nach links ab – dabei übersah er den entgegenkommenden, geradeausfahrenden Motorradlenker.
Betrunkenem Autofahrer wurde Schein abgenommen
Obwohl der 18-Jährige eine Vollbremsung hinlegte, konnte er einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Er kollidierte frontal mit dem Pkw und stürzte. Der 18-Jährige wurde vom Roten Kreuz mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Graz eingeliefert. Ein Test mit dem 61-Jährigen ergab eine schwere Alkoholisierung. Ihm wurden der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel abgenommen.
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