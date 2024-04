„Godzilla X Kong“: Episches Monster-Gerangel

Der Kampf geht weiter: In „Godzilla X Kong: The New Empire” stehen Kong und Godzilla einer unbekannten Macht gegenüber, die ihre Welt bedroht. Das Epos enthüllt die Ursprünge der Titanen und die Geheimnisse von Skull Island, wie es zur Entstehung dieser außergewöhnlichen Kreaturen kam ... Ob sich die Monster-Fortsetzung wirklich lohnt, lesen Sie hier in unserer „Krone“-Kino-Kritik.