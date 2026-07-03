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Fire alert: Huge column of smoke over Vienna

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03.07.2026 18:07
A warehouse is on fire in Donaustadt.
A warehouse is on fire in Donaustadt.(Bild: Elvis Ljaic)
Porträt von krone.at
Von krone.at

A major fire operation is currently underway in Vienna’s Donaustadt district; a massive column of smoke is visible from a distance. A warehouse is engulfed in flames.

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According to information from “Krone,” a large warehouse in the vicinity of Gotramgasse is on fire. A Level 2 emergency has been declared.

A warehouse is on fire in Donaustadt.
A warehouse is on fire in Donaustadt.(Bild: Elvis Ljaic)

The building is a type of waste disposal facility; a large amount of trash is on fire.

The column of smoke is particularly visible from the Südosttangente, but passengers on the U2 were also able to see the fire as they rode by. A traffic jam quickly formed on the A23, and the Stadlau Tunnel was closed. The U2 is currently not stopping at the Stadlau station.

Firefighting efforts are in full swing; so far, no one has been injured.

This article is being updated continuously.

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