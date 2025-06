Uznik schafft härteste Boulder-Route Österreichs

Die härteste Boulderroute Österreichs befindet sich im Maltatal! Kärntens Weltcup-Ass Nicolai Uznik gelang am 1. März die Erstbegehung von „Mount Doom“ – so hat der 24-Jährige die Route mit dem Schwierigkeitsgrad 9a (oder V17) benannt. Damit zählt das Boulderproblem, das in sitzender Position beginnt, zu den schwersten überhaupt. Lediglich 13 weitere Projekte gibt es mit diesem Grad auf der Welt – in Österreich ist Uznik damit der Erste. Zuvor hat der Rosentaler bereits acht Boulder im 8C-Bereich geschafft.