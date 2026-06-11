„Ich trainiere gerne, aber gewinne noch lieber“

„In den letzten Wochen habe ich ja schon ein paar Einsätze auf der Straße gehabt“, nahm er etwa an der Griechenland-Rundfahrt teil. „Da habe ich aber eher eine Watschn nach der anderen kassiert. Das war schon frustrierend. Jetzt auf der Bahn fühle ich mich wieder richtig wohl und finde es schon auch schön, wenn die anderen mehr leiden als ich“, zwinkert Tim.