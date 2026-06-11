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Wafler ist zurück

„Ich trainiere gerne, aber gewinne noch lieber“

Sport
11.06.2026 06:30
In Presov stand Tim wieder ganz oben.
In Presov stand Tim wieder ganz oben.(Bild: Wafler)
Porträt von Felix Cerny
Von Felix Cerny

Nach seiner Zwangspause und einigen Einsätzen auf der Straße ist Tim Wafler wieder zurück auf der Radbahn. Gleich bei der Premiere in der Slowakei durfte er über einen Sieg jubeln. Am kommenden Wochenende will er das gute Gefühl gleich wieder erleben.

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„Ich bin ja jemand, der schon sehr gerne trainiert“, sagt Tim Wafler. „Aber noch viel lieber gewinne ich“, schmunzelt Wiens Bahnrad-Ass.

Wafler (Mitte) siegte vor Landsmann Kokas (li.) und dem Polen Slawek.
Wafler (Mitte) siegte vor Landsmann Kokas (li.) und dem Polen Slawek.(Bild: Wafler)

Ebendieses Gefühl durfte der 24-Jährige am vergangenen Wochenende bei den Bewerben im slowakischen Presov nun endlich wieder erleben. Seit Dezember hatte er pausiert, keine Wettkämpfe bestritten, um seinem Körper die Zeit zu geben, sich von einigen Infektionen und Wehwehchen zu erholen. Der Sieg im Punkterennen war nun die Belohnung.

„In den letzten Wochen habe ich ja schon ein paar Einsätze auf der Straße gehabt“, nahm er etwa an der Griechenland-Rundfahrt teil. „Da habe ich aber eher eine Watschn nach der anderen kassiert. Das war schon frustrierend. Jetzt auf der Bahn fühle ich mich wieder richtig wohl und finde es schon auch schön, wenn die anderen mehr leiden als ich“, zwinkert Tim.

Schon am kommenden Wochenende will Tim dieses Gefühl wieder erleben. Auf der Bahn von Brünn in Tschechien steht neben dem GP Brno auch das „Heimrennen“ GP Austria auf dem Rennkalender.

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