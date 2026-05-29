KZ-Vergleiche! Wirbel um Ukrainerin Olijnykowa

Ihr Zuhause werde mit Gazprom-Geldern angegriffen. Die Drohnen, die ihre Heimatstadt attackieren, würden von dem Erdgasförderunternehmen finanziert werden. „Das Erschreckende ist, dass alle schweigen über das, was diese Person getan hat. Es ist Wahnsinn! Sie hat Beiträge russischer Propagandisten mit Likes versehen. Ich habe Screenshots, die ich euch schicken kann“, so Olijnykowa weiter. Eines steht schon einmal fest: gemeinsame Fotos und Handschläge wird es zwischen den beiden am Samstag bestimmt nicht geben ...