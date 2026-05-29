Fan stiehlt Tennis-Ass nach Jubel den Schläger

Tiafoe hatte ein Angebot parat

Der 28-Jährige nahm es aber mit Humor und erklärte in einer Instagram-Story: „Unglaubliche Atmosphäre auf Platz 14 heute. Aber ich muss dem Fan, der den Schläger genommen hat, als ich mit euch allen gefeiert habe, sagen: Kann ich ihn bitte zurückhaben?“ Und hatte dann auch noch ein Angebot parat: „Ich spendiere Euch zwei Tickets für mein nächstes Match.“