Fan stiehlt Tennis-Ass nach Jubel den Schläger

Kurz hat Tennis-Ass Frances Tiafo seinen Sieg in der zweiten Runde der French Open mit den Fans gefeiert und schon ist sein Tennis-Schläger verloren. Ein dreister Fan hat das Spielgerät offenbar an sich genommen. Der US-Amerikaner nimmt es mit Humor und bietet sogar einen Tausch an. Offenbar mit Erfolg ...
Zuerst gab es einen sportlich heißen Kampf auf dem Platz, dann einen um den Tennisschläger. Denn nachdem Francis Tiafoe in der zweiten Runde der French Open seinen Gegner Hubert Hurkacz in fünf Sätzen niedergerungen hatte, wurde ihm sein Spielgerät entwendet.
Der US-Amerikaner feierte nach Ende der Partie mit den Fans und hatte dort seinen Schläger auch noch mit dabei. Als er sich schließlich von der Menschenmasse entfernte, war dieser aber verschwunden. Eine dreiste Aktion!
Tiafoe hatte ein Angebot parat
Der 28-Jährige nahm es aber mit Humor und erklärte in einer Instagram-Story: „Unglaubliche Atmosphäre auf Platz 14 heute. Aber ich muss dem Fan, der den Schläger genommen hat, als ich mit euch allen gefeiert habe, sagen: Kann ich ihn bitte zurückhaben?“ Und hatte dann auch noch ein Angebot parat: „Ich spendiere Euch zwei Tickets für mein nächstes Match.“
Offenbar haben die Worte Wirkung gezeigt, denn kurze Zeit später bestätigte das Tennis-Ass, dass sein Schläger wieder aufgetaucht ist. Auf einer neuen Instagram-Story ist ein Mitglied seines Teams mit einem Fan zu sehen, zudem der entsprechende Schläger. „Behalte deinen Schläger in den Händen, Bruder“, steht dazu scherzhaft geschrieben.
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