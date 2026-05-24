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Emotionales Match

Sorgen um Eltern! Tennis-Ass bricht in Tränen aus

Tennis
24.05.2026 14:54
Emotionale Momente am Rande der French Open in Paris.
Emotionale Momente am Rande der French Open in Paris.(Bild: AP/Thibault Camus)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach ihrem Erstrunden-Sieg bei den French Open gegen Oksana Selekhmeteva ist Tennis-Ass Marta Kostjuk in Tränen ausgebrochen. „Heute Morgen zerstörte eine Rakete, nur 100 Meter vom Haus meiner Eltern entfernt, ein Gebäude“, erklärte die Ukrainerin anschließend und erhielt vom Publikum unterstützenden Applaus. 

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„Ich bin heute unglaublich stolz auf mich. Ich glaube, es war eines der schwierigsten Matches meiner Karriere“, erklärte Kostjuk nach ihrem Zwei-Satz-Sieg gegen Selekhmeteva, der sie nach dem Match den Handschlag verweigert hatte. Vor wenigen Tagen hatte die gebürtige Russin erst die spanische Staatsbürgerschaft erhalten.

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„Wusste nicht, wie ich das Match spielen sollte“
Da sie bisher allerdings den Krieg der Russen gegen die Ukraine nicht öffentlich klar verurteilt hat, vermied es Kostjuk ihr die Hand zu reichen. Zumal es ein äußerst emotionaler Tag für die Ukrainerin war. „Heute Morgen zerstörte eine Rakete, nur 100 Meter vom Haus meiner Eltern entfernt, ein Gebäude. Es war ein sehr schwieriger Morgen für mich“, erklärte die Nummer 15 der Tennis-Weltrangliste unter Tränen.

Marta Kostjuk
Marta Kostjuk(Bild: AP/Thibault Camus)

Vom Publikum in Paris erhielt sie schließlich tosenden, unterstützenden Applaus. „Ich wusste nicht, wie ich das Match spielen sollte, habe viel geweint heute früh. Alle meine Gedanken und mein ganzes Herz gehören den Menschen in der Ukraine“, ergänzte die 23-Jährige anschließend noch. 

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