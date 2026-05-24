Sorgen um Eltern! Tennis-Ass bricht in Tränen aus

„Wusste nicht, wie ich das Match spielen sollte“

Da sie bisher allerdings den Krieg der Russen gegen die Ukraine nicht öffentlich klar verurteilt hat, vermied es Kostjuk ihr die Hand zu reichen. Zumal es ein äußerst emotionaler Tag für die Ukrainerin war. „Heute Morgen zerstörte eine Rakete, nur 100 Meter vom Haus meiner Eltern entfernt, ein Gebäude. Es war ein sehr schwieriger Morgen für mich“, erklärte die Nummer 15 der Tennis-Weltrangliste unter Tränen.