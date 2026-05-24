Sorgen um Eltern! Tennis-Ass bricht in Tränen aus

Nach ihrem Erstrunden-Sieg bei den French Open gegen Oksana Selekhmeteva ist Tennis-Ass Marta Kostjuk in Tränen ausgebrochen. „Heute Morgen zerstörte eine Rakete, nur 100 Meter vom Haus meiner Eltern entfernt, ein Gebäude“, erklärte die Ukrainerin anschließend und erhielt vom Publikum unterstützenden Applaus.
„Ich bin heute unglaublich stolz auf mich. Ich glaube, es war eines der schwierigsten Matches meiner Karriere“, erklärte Kostjuk nach ihrem Zwei-Satz-Sieg gegen Selekhmeteva, der sie nach dem Match den Handschlag verweigert hatte. Vor wenigen Tagen hatte die gebürtige Russin erst die spanische Staatsbürgerschaft erhalten.
„Wusste nicht, wie ich das Match spielen sollte“
Da sie bisher allerdings den Krieg der Russen gegen die Ukraine nicht öffentlich klar verurteilt hat, vermied es Kostjuk ihr die Hand zu reichen. Zumal es ein äußerst emotionaler Tag für die Ukrainerin war. „Heute Morgen zerstörte eine Rakete, nur 100 Meter vom Haus meiner Eltern entfernt, ein Gebäude. Es war ein sehr schwieriger Morgen für mich“, erklärte die Nummer 15 der Tennis-Weltrangliste unter Tränen.
Vom Publikum in Paris erhielt sie schließlich tosenden, unterstützenden Applaus. „Ich wusste nicht, wie ich das Match spielen sollte, habe viel geweint heute früh. Alle meine Gedanken und mein ganzes Herz gehören den Menschen in der Ukraine“, ergänzte die 23-Jährige anschließend noch.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.