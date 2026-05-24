Verkaufte Kirche startet mit spannendem Programm

Bald erwacht die ehemalige Kirche in Hirschwang zu neuem Leben: Nachdem das kleine Gotteshaus im Februar von CityLoftArt aus Wien übernommen wurde, startet nun das Kunst- und Kulturprojekt „RaxworX“. Die Kirche war verkauft worden, weil zuletzt nur noch wenige Menschen die Messen besucht hatten – jetzt soll sie zu einem besonderen Ort für Begegnung, Kunst und Inspiration werden.