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Kultur in Kirche

Verkaufte Kirche startet mit spannendem Programm

Niederösterreich
24.05.2026 11:00
Mit Philipp Hochmairs „Jedermann“ wird die ehemalige Kirche in Hirschwang an der Rax neu ...
Mit Philipp Hochmairs „Jedermann“ wird die ehemalige Kirche in Hirschwang an der Rax neu eröffnet, gefolgt von einem außergewöhnlichen Gesamtkunstwerk der Künsterin Eva Petrič.(Bild: Krone KREATIV/Doris Seebacher, ZVG raxworX)
Porträt von Doris Seebacher
Von Doris Seebacher

Am 27. Juni eröffnet Philipp Hochmair mit seinem „Jedermann“ das ehemalige Gotteshaus, gefolgt von der  internationalen  Multimediakünstlerin Eva Petrič. 

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Bald erwacht die ehemalige Kirche in Hirschwang zu neuem Leben: Nachdem das kleine Gotteshaus im Februar von CityLoftArt aus Wien übernommen wurde, startet nun das Kunst- und Kulturprojekt „RaxworX“. Die Kirche war verkauft worden, weil zuletzt nur noch wenige Menschen die Messen besucht hatten – jetzt soll sie zu einem besonderen Ort für Begegnung, Kunst und Inspiration werden.

Eröffnung mit „Jedermann“, gefolgt von „Sonnen“
Die offizielle Eröffnung erfolgt am 27. Juni mit einem Auftritt von Philipp Hochmair. Die Vorfreude in der Region ist bereits jetzt spürbar. „Das Interesse ist sehr groß und das Echo äußerst positiv“, freut sich Geschäftsführer Walter Asmus. Viele Besucher aus der gesamten Umgebung hätten bereits Tickets gekauft.

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Nur wenige Tage später, am 3. Juli, folgt ein weiterer kultureller Höhepunkt: Die international bekannte Multimediakünstlerin Eva Petrič verwandelt die ehemalige Kirche mit ihrer eindrucksvollen Rauminstallation „I DIDN’T PROMISE YOU A FOURTH SUN“ in ein außergewöhnliches Gesamtkunstwerk. Riesige, aus handgearbeiteten und recycelten Spitzen gefertigte „Sonnen“, Licht, Klang und bewegte Bilder sollen den Kirchenraum den ganzen Sommer über mit neuer Atmosphäre erfüllen.

Zur Eröffnung der Ausstellung gestaltet Eva Petrič zudem eine poetische Performance aus Tanz, Licht, Farbe, Musik und Pantomime. Der Eintritt dazu ist frei – alle Interessierten sind herzlich eingeladen.

Trotz der neuen Nutzung bleibt auch der ursprüngliche Charakter des Gebäudes erhalten: Im Inneren werden nur wenige Veränderungen vorgenommen. Eine kleine Kapelle soll künftig tagsüber für alle offenstehen – als stiller Ort der Ruhe mitten im neuen kulturellen Leben.

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