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Disclosure Day

Seien Sie bei der Österreich-Premiere dabei

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27.05.2026 08:49
Porträt von krone.at
Von krone.at

Was, wenn wir nicht allein sind? Was, wenn die größten Geheimnisse der Menschheit plötzlich enthüllt werden? Mit „Disclosure Day – Der Tag der Wahrheit“ bringt Ausnahme-Regisseur Steven Spielberg ein Sci-Fi-Thriller-Ereignis auf die große Leinwand, das Spannung, Gänsehaut und Staunen vereint und krone.tv zusammen mit NEOH schicken Sie exklusiv zur Österreich-Premiere!

Mit „Jurassic Park“, „E.T. – Der Außerirdische“, „Der weiße Hai“ oder „Der Soldat James Ryan“ schrieb Steven Spielberg Filmgeschichte und gewann mehrfach den Oscar. Seine Filme spielten weltweit Milliarden ein und machten ihn zu einem der erfolgreichsten Regisseure aller Zeiten. Nun kommt sein vermutlich nächstes Meisterwerk ins Kino und schon der Trailer hat zuvor für viel Aufregung und Rätselraten gesorgt. 

(Bild: © Universal Studios. All Rights Reserved.)
(Bild: © Universal Studios. All Rights Reserved.)
(Bild: © Universal Studios. All Rights Reserved.)

Auch die Besetzung von „Disclosure Day – Der Tag der Wahrheit“ liest sich wie das Who’s who Hollywoods: Oscar-nominierte Emily Blunt trifft auf Shootingstar Josh O’Connor, dazu kommen Oscar-Preisträger Colin Firth sowie Colman Domingo und Eve Hewson. Gemeinsam liefern sie ein nervenaufreibendes Kinoabenteuer voller Geheimnisse, Verschwörungen und unglaublicher Enthüllungen.

Was wird aufgedeckt am Disclosure Day?
Im Mittelpunkt steht der mysteriöse „Disclosure Day“ – jener Tag, an dem die Wahrheit über außerirdisches Leben endgültig ans Licht kommen könnte. Jahrzehntelang wurden Hinweise auf unerklärliche Phänomene, geheime Begegnungen und rätselhafte Vorfälle unter Verschluss gehalten. Doch plötzlich geraten diese streng gehüteten Geheimnisse außer Kontrolle. Während Regierungen und mächtige Organisationen alles daran setzen, die Wahrheit weiter zu vertuschen, stoßen Journalistin Margaret Fairchild und Cyber-Experte Daniel Kellner auf Hinweise, die das Weltbild der gesamten Menschheit erschüttern könnten.

(Bild: © Universal Studios. All Rights Reserved.)
(Bild: © Universal Studios. All Rights Reserved.)
(Bild: © Universal Studios. All Rights Reserved.)
(Bild: © Universal Studios. All Rights Reserved.)

Natürlich setzt Spielberg dabei nicht nur auf Spannung und Mystery, sondern auch auf gigantisches Blockbuster-Kino: explosive Verfolgungsjagden, spektakuläre Zug-Sequenzen, packende Action und beeindruckende Bilder sorgen für echtes Gänsehaut-Feeling. Gleichzeitig bleibt „Disclosure Day – Der Tag der Wahrheit“ aber auch ein emotionaler Film über Hoffnung, Menschlichkeit und die Frage, wie die Welt reagieren würde, wenn plötzlich nichts mehr so wäre, wie wir es zu kennen glauben. Genau diese Mischung  macht den Film schon jetzt zu einem der meist erwarteten Kinoereignisse des Jahres.

Die „Krone“ lädt Sie zur Österreich-Premiere ein
Am 9. Juni feiert Disclosure Day – Der Tag der Wahrheit in Österreich seine große Premiere und mit krone.tv & NEOH können Sie live dabei sein! Wir verlosen für die Premiere dieses Filmspektakels 40x2 Tickets. 

Die Österreich Premiere von „Disclosure Day – Der Tag der Wahrheit“

Wann: 09. Juni 2026
Wo: Village Cinema Wien Mitte 
Kartenausgabe: 18:45 – 19:45 Uhr
Filmstart: 20:00 Uhr

Füllen Sie einfach das unten stehende bis zum Teilnahmeschluss am 3. Juni, 09:00 Uhr aus und mit ein wenig Glück können Sie live dabei sein, wenn Steven Spielbergs neuestes Abenteuer erstmalig in Österreich zu sehen ist.

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