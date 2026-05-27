Seien Sie bei der Österreich-Premiere dabei

Natürlich setzt Spielberg dabei nicht nur auf Spannung und Mystery, sondern auch auf gigantisches Blockbuster-Kino: explosive Verfolgungsjagden, spektakuläre Zug-Sequenzen, packende Action und beeindruckende Bilder sorgen für echtes Gänsehaut-Feeling. Gleichzeitig bleibt „Disclosure Day – Der Tag der Wahrheit“ aber auch ein emotionaler Film über Hoffnung, Menschlichkeit und die Frage, wie die Welt reagieren würde, wenn plötzlich nichts mehr so wäre, wie wir es zu kennen glauben. Genau diese Mischung macht den Film schon jetzt zu einem der meist erwarteten Kinoereignisse des Jahres.