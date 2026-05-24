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„Das große Südsteirerfest“: Gewinnen Sie Tickets!

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24.05.2026 04:59
Die Südsteirer laden auch heuer wieder zum großen Fest
Die Südsteirer laden auch heuer wieder zum großen Fest(Bild: Roland Marx)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

„Das große Südsteirerfest“ wird zehn Jahre alt und lädt heuer am 27. Juni zur großen Geburtstags-Sause im Besucherzentrum Grottenhof in Leibnitz. Mit der „Krone“ können Sie 50x2 Eintrittskarten gewinnen!

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Was vor zehn Jahren als kleine Idee von Mitgliedern der Party-Band „Die Südsteirer“ begonnen hat, ist mittlerweile zu einem großen Erfolg geworden. Wobei: Ganz so „klein“ war die Idee gar nicht, immerhin hatte man das Fest bereits beim ersten Mal im Jahr 2016 „Das große Südsteirerfest“ getauft.

Mittlerweile kann man auf vielen tolle Südsteirerfeste mit klingenden Künstlernamen wie folkshilfe, Anna-Sophie, Alle Achtung, Chris Steger oder auch Edlseer zurückblicken. Für das 10-jährige Jubiläum der erfolgreichen Veranstaltung haben sich die Jungs heuer Einiges überlegt! Das Großevent mit rund 5.000 Besucherinnen und Besuchern, das am 27. Juni im Besucherzentrum Grottenhof stattfindet, soll zu einem Highlight in der Südsteiermark werden.

Die Südsteirer laden zum Fest
Die Südsteirer laden zum Fest(Bild: Marcus Ponhold)

Alte Bekannte und neue Stargäste
Dafür setzt man einerseits auf Tradition: Von Anbeginn mit dabei sind Die Lauser, die mit ihrer mitreißenden Musik und ihrem charismatischen Auftritt wie gewohnt für Stimmung sorgen werden. Davor dürfen sich die Gäste auf die Oberkrainer-Klänge der jungen Band Die Gasgeber freuen. Für große Spannung sorgt der Auftritt des Sängers Thorsteinn Einarsson. Der aus Island stammende Musiker hat bereits einige internationale Hits im Gepäck und wird nun erstmals die Bühne beim Südsteirerfest rocken.

Und natürlich werden auch die Gastgeber des Abends auftreten. Die talentierten Musiker der Band „Die Südsteirer“ werden dem Jubiläumsfest mit ihrer regionalen Verbundenheit und einer grandiosen Bühnenshow den krönenden Abschluss verleihen. Dabei gibt es auch den neuen Song „How Do You Do“ zu hören, der heute veröffentlicht wird. Einige Clips hatte die Band schon vorab auf Social Media gestreut und damit viel Echo lukriert. Ein Grund mehr also, sich Tickets für das Große Südsteirerfest zu sichern.

Und mit der „Krone“ haben Sie die Chance, 50x2 Eintrittskarten für das Event zu gewinnen.

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