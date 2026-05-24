Thomas Stipsits & Band laden Sie zu sich ein

Legendär: Kein Wort trifft besser, was ab den 70ern in der österreichischen Musiklandschaft abging. Der Austropop hatte sich seinen Weg gebahnt. Zu kaum jemandem passt dieses Attribut so gut wie zu Multitalent Thomas Stipsits. Der Kabarett-, und Schauspiel-, TV- Kinostar haucht gemeinsam mit seiner Band dem Musikgenre neues Leben ein.