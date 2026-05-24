Thomas Stipsits & Band laden Sie zu sich ein

Am 13. Juli tritt der Vollblutmusiker und Kabarettist Thomas Stipsits in Kroatisch Minihof auf und die „Krone“ lädt Sie ein bei dem Austropop Konzert live dabei zu sein. Wir verlosen nämlich 10x2 Karten für das Konzert.
Legendär: Kein Wort trifft besser, was ab den 70ern in der österreichischen Musiklandschaft abging. Der Austropop hatte sich seinen Weg gebahnt. Zu kaum jemandem passt dieses Attribut so gut wie zu Multitalent Thomas Stipsits. Der Kabarett-, und Schauspiel-, TV- Kinostar haucht gemeinsam mit seiner Band dem Musikgenre neues Leben ein.
„Aufgewärmt“ wurde vor einem Jahr im Orpheum Wien, bevor im Juli 2025 als Support für Seiler & Speer das ausverkaufte Ernst-Happel-Stadion gerockt wurde. Jetzt feiert das Hochamt des Austropop mit sehr viel (Stipsits)Schmäh seine Burgenland-Premiere!
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost für sein Konzert am 13. Juli in Kroatisch Minihof 10x2 Karten. Füllen Sie einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 31. Mai aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.