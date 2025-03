„Bin kein Pferd!“ Kuriose Erklärung für Gelb-Rot

Zu seiner Gelb-Roten Karte: „Bei der ersten Gelben habe ich zweimal ‘He‘ gesagt, er hat gesagt: ‘Ich bin kein Pferd.‘ Ich habe gesagt, wer redet von Pferd, ich will was wissen. Bei der Zweiten war ich ihm zu stolz. Ich habe weder mit dem Schiri noch mit dem Linienrichter kommuniziert. Das war meine vierte Gelbe von Julian Weinberger in dieser Saison. Ich bin der Meinung, sie geben sehr schnell Gelbe Karten, vor allem bei mir. Ich muss mich selber an der Nase packen, andererseits ist das Kleinliche nicht in Ordnung. Es ist nicht schön, weil ich in der nächsten Partie nicht dabei bin.“