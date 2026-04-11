Zwei Millionen geschenkt! Was Kresch noch vorhat

Was für ein Segen für die Region! Otto Kresch, Präsident der Handballer der HSG Lipizzanerheimat, schenkte der Gemeinde Bärnbach zwei Millionen Euro. Damit kann ein Sport- und Eventcenter gebaut werden. Im neuen Schmuckkästchen sollen auch die Handballer an alte Erfolge anschließen. Der Präsident träumt auf Sicht vom Titel.