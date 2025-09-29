Datenbankexperte
Mutmaßlicher Spion für Israel im Iran hingerichtet
Die iranische Justiz hat wieder einen mutmaßlichen Spion des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad hinrichten lassen.
Laut dem iranischen Justizportal Misan soll Bahman C. als Datenbankexperte in einem Telekommunikationsunternehmen sensible Informationen an den Mossad weitergeleitet haben. Er wurde demnach zum Tode verurteilt und nach Ablauf der gesetzlichen Verfahren erhängt.
Besonders nach dem Krieg zwischen Iran und Israel im Juni und der gezielten Ermordung mehrerer iranischer Generäle und Atomexperten hat die iranische Justiz bereits zahlreiche Menschen wegen mutmaßlicher Spionage für Israel verhaftet – und einige von ihnen auch hingerichtet.
Rekord seit 15 Jahren
Amnesty International zufolge sind im Iran in diesem Jahr bereits so viele Hinrichtungen verzeichnet worden wie seit 15 Jahren nicht mehr. Demnach sollen bisher mehr als 1000 Todesurteile vollstreckt worden sein.
