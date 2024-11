Keine Hinrichtung, Deutsch-Iraner starb in Zelle!

„Jamshid Sharmahd war zum Tode verurteilt, das Urteil zur Vollstreckung vorbereitet, doch verstarb er, bevor das Urteil vollstreckt wurde“, sagte Justizsprecher Asghar Jahangir nach einem Bericht des Justizportals Misan am Dienstag am Rande einer Pressekonferenz. Details nannte der Sprecher nicht. Misan ist die offizielle Nachrichtenagentur der iranischen Justiz. Noch am Montag der Vorwoche hatte das Portal die Vollstreckung des Todesurteils gegen Sharmahd verkündet. Warum die Justiz nun eine Woche später eine andere Darstellung veröffentlicht, bleibt völlig unklar.