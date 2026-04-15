ÖEHV-Stürmer Rohrer zu Canadiens-Farmteam beordert

Reinbacher zu Canadiens hochgezogen

Der ebenfalls 21-jährige Vorarlberger Reinbacher war am Wochenende von Laval Rocket zu den Canadiens hochgezogen worden, der Verteidiger absolvierte seither seine ersten beiden NHL-Partien. Montreal wie auch Laval Rocket haben die Play-offs erreicht. Bei Rohrer ist nun zu erwarten, dass er dem österreichischen Nationalteam bei der am 15. Mai beginnenden A-WM in der Schweiz fehlen wird.