ÖEHV-Stürmer Rohrer zu Canadiens-Farmteam beordert

Der österreichische Eishockey-Nationalspieler Vinzenz Rohrer ist am Mittwoch zu Laval Rocket in die American Hockey League (AHL) beordert worden
Der Stürmer soll beim Farmteam der Montreal Canadiens am Freitag sein erstes Training nach der Anreise absolvieren. Der 21-jährige Vorarlberger ist am Wochenende mit den ZSC Lions in der Schweizer Liga im Play-off-Semifinale ausgeschieden, kam die Saison über auf 21 Punkte. Bei Montreal steht derzeit David Reinbacher im NHL-Kader.
Reinbacher zu Canadiens hochgezogen
Der ebenfalls 21-jährige Vorarlberger Reinbacher war am Wochenende von Laval Rocket zu den Canadiens hochgezogen worden, der Verteidiger absolvierte seither seine ersten beiden NHL-Partien. Montreal wie auch Laval Rocket haben die Play-offs erreicht. Bei Rohrer ist nun zu erwarten, dass er dem österreichischen Nationalteam bei der am 15. Mai beginnenden A-WM in der Schweiz fehlen wird.
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