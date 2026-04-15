FIA verbietet Red Bull & Mercedes Qualifying-Trick

Endspurt in der Qualifikation

Wie „The Race“ berichtet, sollen Mercedes und Red Bull allerdings eine Grauzone entdeckt haben, womit sie diese Maßnahme umgehen und gegen Ende der Qualifying-Session noch einmal die maximale Leistung der Batterie nutzen konnten. Denn: Die Regel greift nicht, wenn die MGU-K (Motor Generator Unit – Kinetic) in einem Notfall abgeschaltet werden muss. Wird die MGU-K abgeschaltet, darf sie erst nach einer Minute wieder aktiviert werden – was am Ende des Qualifyings schlicht gesagt egal ist ...