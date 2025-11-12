11 Opfer im WAC-Missbrauch: 9 Jahre und Anstalt

Erst nach und nach zeigte sich das Ausmaß des Verbrechens. Kinder gaben an, wie sie der 22-Jährige zu sexuellen Taten überredet hatte: mit Trikots vom WAC, Geld, Gutscheinen. Er hatte ihre Leidenschaft für Fußball schamlos ausgenutzt – wenngleich der Bundesligaverein selbst nichts mit den Machenschaften zu tun hat!