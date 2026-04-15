„Österreich Tafel“ hat neuen Standort in Spittal

Mitarbeiter der „Österreich Tafel“ können jetzt endlich aufatmen! Denn, wie mehrfach berichtet, mussten sie unter „schlimmsten Umständen“ in Spittal arbeiten. Nun hat das Rote Kreuz für die Tafel eine neue Ausgabestelle gefunden.
Sogar die Kunden, also Menschen in Notlagen, befürchteten das Schlimmste: nämlich das Aus der „Österreich Tafel“ im Bezirk Spittal. Aber genau dort ist die Armutsrate extrem hoch. Der Grund der Befürchtung: Die freiwilligen Helfer waren nicht zufrieden mit der Ausgabestelle. „Es schimmelt, es ist kalt, zudem arbeiten wir auf engstem Raum, das ist nicht mehr zeitgemäß und von Anrainern werden wir nicht gern gesehen“, gab es etliche Beschwerden seitens der Mitarbeiter.
Laut dem Roten Kreuz war man um einen neuen Standort bemüht. Doch bei der Suche mussten Kriterien beachtet werden. „Bei den Kunden handelt es sich um Menschen in Notlagen, die anonym bleiben wollen. Deshalb braucht es auch einen Standort, der etwas versteckt ist“, hieß es im vergangenen Jahr. Doch nun dürfte man die für das Rote Kreuz passenden Räume gefunden haben.
Räume im Porcia Center
Seit 11. April werden Lebensmittel im Porcia Center in Spittal ausgegeben.„Die Entscheidung für den neuen Standort haben wir ganz bewusst getroffen. Das Porcia Center entwickelt sich derzeit zu einem wichtigen Gesundheits- und Versorgungsstandort in der Region. Mit dem geplanten Primärversorgungszentrum entsteht hier ein Anlaufpunkt für Gesundheits- und Sozialthemen – das bietet auch für das Team der ‚Österreich Tafel‘ die Chance, noch sichtbarer zu sein, sich besser zu vernetzen und Menschen in schwierigen Lebenssituationen leichter zu erreichen“, sagt Rotkreuz-Bezirksstellenleiter Marcus Mairinger.
Geleitet wird die Team Österreich Tafel in Spittal von Sabine Ortner, die gemeinsam mit ihrem Team Woche für Woche dafür sorgt, dass einwandfreie Lebensmittel gerettet und an Menschen in schwierigen Lebenssituationen weitergegeben werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.