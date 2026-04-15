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Nach heftiger Kritik

„Österreich Tafel“ hat neuen Standort in Spittal

Kärnten
15.04.2026 15:39
Die neue Ausgabestelle des Roten Kreuzes ist im Porcia Center.
Die neue Ausgabestelle des Roten Kreuzes ist im Porcia Center.(Bild: Stadt Spittal )
Porträt von Elisa Aschbacher
Von Elisa Aschbacher

Mitarbeiter der „Österreich Tafel“ können jetzt endlich aufatmen! Denn, wie mehrfach berichtet, mussten sie unter „schlimmsten Umständen“ in Spittal arbeiten. Nun hat das Rote Kreuz für die Tafel eine neue Ausgabestelle gefunden. 

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Sogar die Kunden, also Menschen in Notlagen, befürchteten das Schlimmste: nämlich das Aus der „Österreich Tafel“ im Bezirk Spittal. Aber genau dort ist die Armutsrate extrem hoch. Der Grund der Befürchtung: Die freiwilligen Helfer waren nicht zufrieden mit der Ausgabestelle. „Es schimmelt, es ist kalt, zudem arbeiten wir auf engstem Raum, das ist nicht mehr zeitgemäß und von Anrainern werden wir nicht gern gesehen“, gab es etliche Beschwerden seitens der Mitarbeiter. 

Laut dem Roten Kreuz war man um einen neuen Standort bemüht. Doch bei der Suche mussten Kriterien beachtet werden. „Bei den Kunden handelt es sich um Menschen in Notlagen, die anonym bleiben wollen. Deshalb braucht es auch einen Standort, der etwas versteckt ist“, hieß es im vergangenen Jahr. Doch nun dürfte man die für das Rote Kreuz passenden Räume gefunden haben. 

Eigentümer und Apotheker Dominik Schantl mit Sabine Ortner und Bezirksstellenleiter Dr. Marcus ...
Eigentümer und Apotheker Dominik Schantl mit Sabine Ortner und Bezirksstellenleiter Dr. Marcus Mairinger(Bild: Rotes Kreuz)

Räume im Porcia Center 
Seit 11. April werden Lebensmittel im Porcia Center in Spittal ausgegeben.„Die Entscheidung für den neuen Standort haben wir ganz bewusst getroffen. Das Porcia Center entwickelt sich derzeit zu einem wichtigen Gesundheits- und Versorgungsstandort in der Region. Mit dem geplanten Primärversorgungszentrum entsteht hier ein Anlaufpunkt für Gesundheits- und Sozialthemen – das bietet auch für das Team der ‚Österreich Tafel‘ die Chance, noch sichtbarer zu sein, sich besser zu vernetzen und Menschen in schwierigen Lebenssituationen leichter zu erreichen“, sagt Rotkreuz-Bezirksstellenleiter Marcus Mairinger.

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Geleitet wird die Team Österreich Tafel in Spittal von Sabine Ortner, die gemeinsam mit ihrem Team Woche für Woche dafür sorgt, dass einwandfreie Lebensmittel gerettet und an Menschen in schwierigen Lebenssituationen weitergegeben werden.

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