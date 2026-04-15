„Österreich Tafel“ hat neuen Standort in Spittal

Räume im Porcia Center

Seit 11. April werden Lebensmittel im Porcia Center in Spittal ausgegeben.„Die Entscheidung für den neuen Standort haben wir ganz bewusst getroffen. Das Porcia Center entwickelt sich derzeit zu einem wichtigen Gesundheits- und Versorgungsstandort in der Region. Mit dem geplanten Primärversorgungszentrum entsteht hier ein Anlaufpunkt für Gesundheits- und Sozialthemen – das bietet auch für das Team der ‚Österreich Tafel‘ die Chance, noch sichtbarer zu sein, sich besser zu vernetzen und Menschen in schwierigen Lebenssituationen leichter zu erreichen“, sagt Rotkreuz-Bezirksstellenleiter Marcus Mairinger.