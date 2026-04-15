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Protestschrei!

Parkplätze in Wohngebiet sollen Grünfläche weichen

Kärnten
15.04.2026 16:00
So sieht die Anlage jetzt aus, Parkplatz gibt es keinen mehr.
So sieht die Anlage jetzt aus, Parkplatz gibt es keinen mehr.(Bild: Christian Tragner)
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

Helle Empörung löste ein Postwurf in der Krastowitzer Straße in Klagenfurt-Welzenegg aus, in dem mitgeteilt wurde, dass die Parkplätze vor der Hausanlage wegkommen und dafür eine Grünfläche errichtet wird. Am Freitag ist eine Besprechung im Rathaus.

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Viele Straßen in Klagenfurt sind eine Zumutung, weil die Schlaglöcher tief sind. Das Straßenbauamt kümmert sich auch vermehrt um Grünflächen. Jetzt ist die Krastowitzer Straße vor der Autobahnauffahrt in Welzenegg dran. 

Unpersönlicher Postwurf
„Das Schreiben des Straßenbauamts, das ins Haus flatterte, ist unpersönlich, ich wohne seit 50 Jahren hier. Drei Parteien haben Behindertenfälle, müssen vor das Haus fahren“, sagt eine betroffene Anrainerin.

Die Grünfläche solle zwischen den Hausnummern 30 bis 52 errichtet werden. In den letzten Tagen waren Bauarbeiter vor Ort, haben die Anlage schon fast fertiggestellt. Parkplatz ist jetzt jedenfalls kein einziger mehr zu sehen.

Die Anlage in der Krastowitzer Straße wurde von den Bauarbeitern fast fertig gestellt.
Die Anlage in der Krastowitzer Straße wurde von den Bauarbeitern fast fertig gestellt.(Bild: Christian Tragner)

Besprechung im Rathaus
Natürlich kam der Protestschrei auch im Magistrat an. „Wir treffen am Freitag alle Beteiligten im Rathaus, wollen eine gute Lösung“, sagt die zuständige Referentin Sandra Wassermann. „Das Areal war immer als Grünfläche vorgesehen und wurde in den letzten Jahren anderweitig genutzt. Wir finden hoffentlich einen Weg, der alle zufrieden stellt.“

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