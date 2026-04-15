Parkplätze in Wohngebiet sollen Grünfläche weichen

Besprechung im Rathaus

Natürlich kam der Protestschrei auch im Magistrat an. „Wir treffen am Freitag alle Beteiligten im Rathaus, wollen eine gute Lösung“, sagt die zuständige Referentin Sandra Wassermann. „Das Areal war immer als Grünfläche vorgesehen und wurde in den letzten Jahren anderweitig genutzt. Wir finden hoffentlich einen Weg, der alle zufrieden stellt.“