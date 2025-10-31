„Schlimme Umstände“: Hilfsorganisation droht Aus

„Mitarbeiter lassen sich das bald nicht mehr gefallen“

„Obwohl sich die Mitarbeiter bereits an Zuständige gewandt haben, hat sich nichts geändert. Die lassen sich das aber bald nicht mehr gefallen“, sorgt sie sich um die Auflösung der Tafel. Als Katastrophe bezeichnet das Bürgermeister Gerhard Köfer, dem das Thema bekannt ist. „Dieses Angebot muss bestehen bleiben. Die Armut steigt! Und leider stimmt es, dass das Gebäude in der Petzelhofstraße stark in die Jahre gekommen ist. Wir haben bereits nach einem Standort gesucht, bedauerlicherweise keinen gefunden“, sagt der Team-Kärnten-Chef.