Im Handball-Krimi zittert steirisches Klub-Trio

Taschenrechner und Baldriantropfen. Diese beiden Utensilien sollten Handball-Trainer und Funktionäre diese Woche griffbereit haben. Denn in der heimischen HLA steht das spannendste Saisonfinish der Geschichte an: Zwei Runden vor Schluss sind erst die Top-4 für die Play-offs qualifiziert. Für die restlichen acht Mannschaften entscheidet sich in der „englischen Woche“ mit Spielen am Mittwoch und Samstag das sportliche Schicksal (HLA-Spiele im Livestream >>). Im harten Kampf zwischen Viertelfinaleinzug und Abstiegskampf sind alle drei steirischen Teams mittendrin statt nur dabei!