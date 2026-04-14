Im Handball-Krimi zittert steirisches Klub-Trio

Zwei Runden vor Schluss dürfen in der HLA nur vier von zwölf Teams durchatmen. In Trofaiach, Köflach und Bregenz müssen die drei steirischen Klubs im Handball-Krimi am Mittwoch zum großen Wurf ausholen – oder bis Samstag bangen.
Taschenrechner und Baldriantropfen. Diese beiden Utensilien sollten Handball-Trainer und Funktionäre diese Woche griffbereit haben. Denn in der heimischen HLA steht das spannendste Saisonfinish der Geschichte an: Zwei Runden vor Schluss sind erst die Top-4 für die Play-offs qualifiziert. Für die restlichen acht Mannschaften entscheidet sich in der „englischen Woche“ mit Spielen am Mittwoch und Samstag das sportliche Schicksal (HLA-Spiele im Livestream >>). Im harten Kampf zwischen Viertelfinaleinzug und Abstiegskampf sind alle drei steirischen Teams mittendrin statt nur dabei!
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