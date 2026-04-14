Schwergewichtler Stephan Hegyi verpasst Judo-EM

„Der Muskel ist eingerissen, ein Start in Tiflis wäre zu riskant. Es ist vernünftiger, dass Stephan die EM auslässt und dann beim Grand-Slam in Duschanbe Anfang Mai wieder antreten kann“, erklärte Sportdirektor Markus Moser. Nach dem Ausfall umfasst das von Lubjana Piovesana angeführte ÖJV-Team für Georgien acht Judoka.