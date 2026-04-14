Schwergewichtler Stephan Hegyi verpasst Judo-EM

Der Wiener Judo-Schwergewichtler Stephan Hegyi muss seinen EM-Start in Tiflis (16. bis 19. April) wegen einer Adduktorenverletzung absagen.
„Der Muskel ist eingerissen, ein Start in Tiflis wäre zu riskant. Es ist vernünftiger, dass Stephan die EM auslässt und dann beim Grand-Slam in Duschanbe Anfang Mai wieder antreten kann“, erklärte Sportdirektor Markus Moser. Nach dem Ausfall umfasst das von Lubjana Piovesana angeführte ÖJV-Team für Georgien acht Judoka.
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