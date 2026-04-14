105 Weltcup-Rennen: Slalom-Spezialist hört auf!

Nach elf Jahren und 105 Rennen im Ski-Weltcup ist Schluss! Slalom-Spezialist Marc Rochat beendet mit 33 Jahren seine Karriere und blickt dabei auf eine emotionale Laufbahn zurück.
„Ich schließe dieses Kapitel mit großem Stolz und tiefer Gelassenheit“, erklärte Rochat laut einer Mitteilung von Swiss-Ski. Seine Karriere habe ihm „Siege, Niederlagen, Tränen und Emotionen, die kaum zu übertreffen sind“ beschert.
Rochat weiter: „Nach mehr als 15 Jahren im Spitzensport spüre ich, dass mich meine Energie, meine Neugier und meine Ambitionen auf ein neues Spielfeld führen.“
Bereits während seiner Karriere absolvierte der Schweizer ein Wirtschafts-Fernstudium.
Saison nicht nach Wunsch
In der vergangenen Weltcup-Saison lief es für den 33-Jährigen nicht nach Wunsch. Nur einmal konnte er in seiner Paradedisziplin, im Slalom, punkten, ansonsten schied er aus oder verpasste den zweiten Durchgang. Sein Karriereende verkündete Rochat nun nach den Schweizer Meisterschaften, bei denen er die Titelverteidigung im Slalom verpasste.
Starke Phase und WM-Medaille
Seinen ersten Weltcup-Einsatz hatte Rochat im Dezember 2015, insgesamt absolvierte er 105 Rennen. Er holte elf Top-Ten-Resultate und in der Saison 2023/24 wurde er Neunter im Slalom-Weltcup.
Den größten Erfolg feierte Rochat im Vorjahr mit Bronze in der Team-Kombi bei der Ski-WM: „Diese Medaille rechtfertigt meinen Entscheid, dieses Leben gewählt zu haben.“
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