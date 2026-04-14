105 Weltcup-Rennen: Slalom-Spezialist hört auf!

Saison nicht nach Wunsch

In der vergangenen Weltcup-Saison lief es für den 33-Jährigen nicht nach Wunsch. Nur einmal konnte er in seiner Paradedisziplin, im Slalom, punkten, ansonsten schied er aus oder verpasste den zweiten Durchgang. Sein Karriereende verkündete Rochat nun nach den Schweizer Meisterschaften, bei denen er die Titelverteidigung im Slalom verpasste.