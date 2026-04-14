Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bronze bei Ski-WM

105 Weltcup-Rennen: Slalom-Spezialist hört auf!

Ski Alpin
14.04.2026 10:03
Marc Rochat: Nach elf Jahren beendet der Slalom-Spezialist seine Karriere.
Marc Rochat: Nach elf Jahren beendet der Slalom-Spezialist seine Karriere.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach elf Jahren und 105 Rennen im Ski-Weltcup ist Schluss! Slalom-Spezialist Marc Rochat beendet mit 33 Jahren seine Karriere und blickt dabei auf eine emotionale Laufbahn zurück.

0 Kommentare

„Ich schließe dieses Kapitel mit großem Stolz und tiefer Gelassenheit“, erklärte Rochat laut einer Mitteilung von Swiss-Ski. Seine Karriere habe ihm „Siege, Niederlagen, Tränen und Emotionen, die kaum zu übertreffen sind“ beschert.

Rochat weiter: „Nach mehr als 15 Jahren im Spitzensport spüre ich, dass mich meine Energie, meine Neugier und meine Ambitionen auf ein neues Spielfeld führen.“

Bereits während seiner Karriere absolvierte der Schweizer ein Wirtschafts-Fernstudium.

Saison nicht nach Wunsch
In der vergangenen Weltcup-Saison lief es für den 33-Jährigen nicht nach Wunsch. Nur einmal konnte er in seiner Paradedisziplin, im Slalom, punkten, ansonsten schied er aus oder verpasste den zweiten Durchgang. Sein Karriereende verkündete Rochat nun nach den Schweizer Meisterschaften, bei denen er die Titelverteidigung im Slalom verpasste.

Marc Rochat
Marc Rochat(Bild: GEPA)

Starke Phase und WM-Medaille
Seinen ersten Weltcup-Einsatz hatte Rochat im Dezember 2015, insgesamt absolvierte er 105 Rennen. Er holte elf Top-Ten-Resultate und in der Saison 2023/24 wurde er Neunter im Slalom-Weltcup.

Den größten Erfolg feierte Rochat im Vorjahr mit Bronze in der Team-Kombi bei der Ski-WM: „Diese Medaille rechtfertigt meinen Entscheid, dieses Leben gewählt zu haben.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ski Alpin
14.04.2026 10:03
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Götterdämmerung in Ungarn: Orbán ist Geschichte!
716.310 mal gelesen
Die politische Ära von Viktor Orbán in Ungarn ist Geschichte.
Politik
Cobra schießt Kanzler-Limousine auf Autobahn ab
180.684 mal gelesen
An seinem Dienstauto entstand Sachschaden, der Bundeskanzler blieb unverletzt (Archivbild) 
Außenpolitik
US-Kriegsschiffe durchqueren Straße von Hormuz
106.004 mal gelesen
Die Meerenge Straße von Hormuz
Außenpolitik
Götterdämmerung in Ungarn: Orbán ist Geschichte!
8174 mal kommentiert
Die politische Ära von Viktor Orbán in Ungarn ist Geschichte.
Innenpolitik
Ungarn: ÖVP schießt scharf, auch Kickl reagiert
2134 mal kommentiert
Ungarns Ex-Ministerpräsident Viktor Orbán und FPÖ-Chef Herbert Kickl
Außenpolitik
Der „neue Orbán“ steht vor einer Herkulesaufgabe
1396 mal kommentiert
Mehr Ski Alpin
Bronze bei Ski-WM
105 Weltcup-Rennen: Slalom-Spezialist hört auf!
Reha „nicht fesch“
Marcel Hirscher: „Die Zeit rennt massiv“
Olympia-Helden geehrt
Nach den Winterspielen ist vor Weltmeisterschaften
„Es soll nicht sein“
Mit 22! Schweizerin beendet Karriere zum 2. Mal
„Es ist voll cool“
Falch und Meißl holen sich ersten Slalom-Titel

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf