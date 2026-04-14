Kurzes Vergnügen! Ofner verliert Barcelona-Auftakt

Für den aus der Qualifikation gekommenen Sebastian Ofner war beim Tennis-Turnier in Barcelona in der ersten Hauptrunde Endstation. Der 29-jährige Steirer unterlag beim ATP-500-Sandplatzturnier dem Weltranglisten-Siebenten Alex de Minaur 6:7(7),4:6. Ofner, der sich zuletzt mit zwei Challengertiteln in Frankreich zurück in die Top 100 gekämpft hatte, hielt sich gegen den australischen Favoriten wacker.
Der erste Satz ging ohne Break – die einzige Chance verpasste Ofner – ins Tiebreak. Im zweiten Durchgang musste der Österreicher gleich sein erstes Aufschlagspiel abgeben und konnte drei Breakmöglichkeiten, zwei davon beim Stand von 4:5, nicht nutzen.
Stattdessen verwertete De Minaur auf seinem schwächsten Untergrund nach 1:47 Stunden seinen ersten Matchball. Ofner rangierte in der Weltrangliste zuletzt als Österreichs Nummer eins auf Platz 86.
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