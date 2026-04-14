Zurück! Leidenszeit des „Apothekers“ ist vorbei

Jetzt werden die nächsten Wochen zeigen, ob sein Knie der Belastung auf Dauer standhält. Der WM-Zug scheint für den 34-Jährigen aber abgefahren. Obwohl Rangnick Trauner, der bei der EURO etwa für Österreichs 1:0-Führung gegen Polen gesorgt hatte, schätzt. Aber in der Innenverteidigung ist das ÖFB-Team wohl am stärksten aufgestellt. Und mit den Linksfüßen David Alaba und Max Wöber gibt es bereits zwei Fitness-Fragezeichen. Es sei denn, „der Apotheker“ – so Trauners Spitzname – explodiert jetzt im Liga-Finish. Da geht es für Feyenoord „nur“ noch um Platz zwei. Paul Wanners PSV Eindhoven steht bereits seit Tagen vorzeitig als Meister fest.