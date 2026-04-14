Zurück! Leidenszeit des „Apothekers“ ist vorbei

Gernot Trauner feierte nach elf Monaten sein Comeback, auch Raul Florucz meldet sich zurück – zu spät für die WM?
„Ich habe mit der WM und meinem auslaufenden Vertrag die beste Motivation, jeden Tag hart zu arbeiten.“ Seinen Kampfgeist hatte Gernot Trauner nie verloren, aber Geduld war gefragt – jetzt scheint die Leidenszeit des „Knie-Patienten“ endlich vorbei: Der Innenverteidiger feierte nach 329 (!) Tagen sein Comeback, wurde bei Feyenoords 1:1 in der niederländischen Eredivisie bei Nijmengen in der Nachspielzeit eingewechselt.
Jetzt werden die nächsten Wochen zeigen, ob sein Knie der Belastung auf Dauer standhält. Der WM-Zug scheint für den 34-Jährigen aber abgefahren. Obwohl Rangnick Trauner, der bei der EURO etwa für Österreichs 1:0-Führung gegen Polen gesorgt hatte, schätzt. Aber in der Innenverteidigung ist das ÖFB-Team wohl am stärksten aufgestellt. Und mit den Linksfüßen David Alaba und Max Wöber gibt es bereits zwei Fitness-Fragezeichen. Es sei denn, „der Apotheker“ – so Trauners Spitzname – explodiert jetzt im Liga-Finish. Da geht es für Feyenoord „nur“ noch um Platz zwei. Paul Wanners PSV Eindhoven steht bereits seit Tagen vorzeitig als Meister fest.
Argentinien bangt
Weiter auf Titelkurs ist in Belgien auch Union Saint-Gilloise. Jetzt auch wieder mit Raul Florucz. Eine Wadenverletzung hatte den dreifachen Teamstürmer Mitte Februar außer Gefecht gesetzt, nun feierte der 24-Jährige beim 1:0 bei Mechelen sein Comeback.
Bei der WM-Quali war Florucz noch meist dabei, jetzt hat aber Kalajdzic wieder zu alter Form gefunden, macht sich auch Wurmbrand Hoffnungen.
Indes geht in Argentinien die Angst vor einer Hiobsbotschaft um: Abwehrchef Christian Romero, hinter Messi der zweite Kapitän, erlitt bei Tottenham eine Knieverletzung. Wie lange er ausfällt, ist noch offen.
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