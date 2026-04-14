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Gewinnen Sie einen Satz KUMHO-Sommerreifen!

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14.04.2026 00:01
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(Bild: Reifen 2000)
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Der Winter verabschiedet sich, die Temperaturen steigen – und damit wird es Zeit für den Reifenwechsel! Damit Sie auch in der neuen Saison mit maximalem Grip und höchster Sicherheit unterwegs sind, verlost EY KFZ TEC & Reifen 2000 in Kooperation mit KUMHO erstklassige Sommerreifen für Ihr Auto.

Fahrspaß ohne Kompromisse 
Egal ob sportlicher Flitzer, komfortable Limousine oder robuster SUV: KUMHO Reifen stehen für innovative Technologie und exzellente Performance auf jedem Untergrund. Das Beste an unserem Gewinnspiel? Die Dimension spielt keine Rolle! Wir verlosen Reifen passend für Ihr Fahrzeug.

Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost insgesamt 10 Sätze Sommerreifen von KUMHO. Ein Gewinnset besteht aus jeweils 4 PKW-Sommerreifen in ihrer benötigten Wunschdimension. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 29. April, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle teilnehmenden Abonnenten des Motor-Newsletters der „Krone“ gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier

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