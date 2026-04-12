Tiedtke rätselt über Anruf vor Tod ihres Sohnes

So sei eines der Warnsignale eine äußere Veränderung des robusten und 1,9 Meter großen Max kurz vor seinem Tod gewesen. Tiedtke erinnert sich etwa, dass ihr Sohn zwei Tage vor dem Ereignis einen auffällig anderen Hautton hatte: „Er sah Grau im Gesicht aus, wie ein 80-Jähriger. Aber er fühlte sich gut, sagte er.“