Sepp Straka spielte beste Masters-Runde

Starker Start von Straka

Der 32-Jährige Straka startete nach einer 73 und 72 an den Vortagen diesmal mit Schlaggewinnen auf den Bahnen zwei und drei ausgezeichnet in die Runde. Nach einem weiteren Birdie auf der 10 verschob Straka zu Beginn der berüchtigten Amen Corner am elften Loch einen Putt, was ein Bogey zur Folge hatte. Der Weltranglisten-13. schlug auf der 13 mit einem Birdie zurück, kassierte auf der 17 nach einem vermeidbaren Puttfehler ein Bogey und beendete den Tag sehenswert mit einem Schlaggewinn. Für Straka war es im Golf-Heiligtum erst die fünfte Runde unter Platzstandard und die erste unter 70 überhaupt.