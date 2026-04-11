Paragleiter-Pilot blieb bewusstlos im Baum hängen

Ein Team eines Polizeihubschraubers barg den Mann mithilfe eines Taus und flog ihn zur Zistelalm, wo er bereits wieder selbständig den Helikopter verlassen konnte. Die Rettung brachte den Paragleiter-Piloten ins Spital, die Bergrettung holte den Notschirm des Mannes aus dem Baum. Im Einsatz waren Polizei, Bergrettung, Rotes Kreuz, Berufsfeuerwehr, ein Polizei- und ein Rettungshubschrauber mit Notarzt.