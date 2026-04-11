Paragleiter-Pilot blieb bewusstlos im Baum hängen

Schwerer Alpinunfall am Samstagnachmittag am Gaisberg: Ein Paragleiter-Pilot blieb an der Westwand des Salzburger Hausberges mit seinem Notschirm in einem Baum hängen. Eine Hubschrauberbesatzung und die Bergrettung holten ihn aus seiner misslichen Lage.
Der Paragleiter-Pilot war an der der Stadt zugewandten Westwand des Gaisbergs unterhalb des Rundwanderweges und 50 Meter unter einem steilen Felsabbruch mit seinem Notschirm an einem Baum hängengeblieben. Bei dem Sturz wurde der Freizeitsportler bewusstlos.
Ein Team eines Polizeihubschraubers barg den Mann mithilfe eines Taus und flog ihn zur Zistelalm, wo er bereits wieder selbständig den Helikopter verlassen konnte. Die Rettung brachte den Paragleiter-Piloten ins Spital, die Bergrettung holte den Notschirm des Mannes aus dem Baum. Im Einsatz waren Polizei, Bergrettung, Rotes Kreuz, Berufsfeuerwehr, ein Polizei- und ein Rettungshubschrauber mit Notarzt.
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