Woche entlarvt Falsches & bringt Mut für Neustart

Mars trifft Pluto – und bringt eine Woche voller Klarheit, intensiver Gefühle und schonungsloser Wahrheiten. Was das für Liebe, Job und Entscheidungen bedeutet, warum jetzt vieles ans Licht kommt und der Neumond den Neustart bringt – Astrologin Astrid Hogl-Kräuter erklärt, worauf wir uns einstellen müssen. Mehr dazu sehen Sie im Video oben!