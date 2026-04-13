Wohl ältester Gorilla der Welt feiert Geburtstag

Seniorin lebt gemütlich und langsam

Die Seniorin lebt abseits der Gruppe in einer eigenen Anlage. Obst steht demnach für die Seniorin wegen des hohen Zuckergehalts inzwischen nicht mehr auf dem Speiseplan. Da sie keine Zähne mehr hat, wird ein Teil ihrer Kost gekocht. Aber sie fresse gut und „lebt ihr Leben etwas gemütlicher und langsamer“, so Hahn. Und auch wenn es nicht mehr so viel wie früher sei, klettere sie sogar noch ein wenig.