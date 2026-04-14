Fix: EM-Bronzener nimmt Olympia 2028 in Angriff

Mit der Bronzemedaille über 100 Meter Lagen hat der Spittaler Heiko Gigler im Dezember Kärntner Schwimm-Geschichte geschrieben. Jetzt steht fest: Der 29-Jährige nimmt auch die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles in Angriff. Vor Bewerben ist die Wettkampfrasur Pflicht: „Obwohl es bei einem Großereignis schmerzhaft wird.“
Als erster männlicher Kärntner holte Heiko Gigler im Dezember in Lublin (Pol) eine Einzelmedaille bei einer Europameisterschaft – und schrieb damit heimische Schwimm-Geschichte. Das gab natürlich Auftrieb und neue Motivation – mittlerweile steht auch fest, dass der 29-Jährige sich für die Olympischen Spiele in zwei Jahren in den USA qualifizieren will. „Wir arbeiten darauf hin. Ich sehe über 50 und 100 Meter Kraul sowie mit der Lagen-Staffel Chancen“, meint der Spittaler, für den es die dritten Olympischen Spiele nach Tokio 2021 und Paris 2024 wären.
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