Fix: EM-Bronzener nimmt Olympia 2028 in Angriff

Als erster männlicher Kärntner holte Heiko Gigler im Dezember in Lublin (Pol) eine Einzelmedaille bei einer Europameisterschaft – und schrieb damit heimische Schwimm-Geschichte. Das gab natürlich Auftrieb und neue Motivation – mittlerweile steht auch fest, dass der 29-Jährige sich für die Olympischen Spiele in zwei Jahren in den USA qualifizieren will. „Wir arbeiten darauf hin. Ich sehe über 50 und 100 Meter Kraul sowie mit der Lagen-Staffel Chancen“, meint der Spittaler, für den es die dritten Olympischen Spiele nach Tokio 2021 und Paris 2024 wären.